Toshiba Lønninger

Toshibas løninterval spænder fra $30,845 i total kompensation årligt for en Teknisk programleder i den nedre ende til $208,035 for en Salg i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Toshiba. Sidst opdateret: 8/20/2025

$160K

Datascientist
Median $119K
Forretningsudvikling
$152K
Hardwareingeniør
$43.5K

Maskiningeniør
$115K
Programleder
$136K
Projektleder
$118K
Salg
$208K
Softwareingeniør
$38K
Software Engineering Leder
$189K
Teknisk programleder
$30.8K
Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Toshiba er Salg at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $208,035. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Toshiba er $118,139.

