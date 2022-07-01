Virksomhedskatalog
Torc Robotics
Torc Robotics Lønninger

Torc Roboticss løninterval spænder fra $18,814 i total kompensation årligt for en Hardwareingeniør i den nedre ende til $248,352 for en MEP-ingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Torc Robotics. Sidst opdateret: 8/25/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $152K

Machine learning-ingeniør

Produktions softwareingeniør

Forretningsanalytiker
$185K
Kundeservice
$51.6K

Dataanalytiker
$174K
Hardwareingeniør
$18.8K
Maskiningeniør
$186K
MEP-ingeniør
$248K
Produktchef
$237K
Software Engineering Leder
$137K
Vesting-plan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Torc Robotics er Aktie/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig vesting-plan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Torc Robotics er MEP-ingeniør at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $248,352. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Torc Robotics er $174,049.

