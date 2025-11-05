Virksomhedsoversigt
Tide
Tide Softwareingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Softwareingeniør kompensationspakke in India hos Tide udgør i alt ₹3.44M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Tide's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025

Median Pakke
company icon
Tide
Analytics Engineer 3
Hyderabad, TS, India
Total per år
₹3.44M
Niveau
L3
Grundløn
₹3.38M
Stock (/yr)
₹55.2K
Bonus
₹0
År i virksomheden
1 År
Års erfaring
8 År
Hvad er karriereniveauerne hos Tide?
Seneste Lønindsendelser
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tide er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Inkluderede Stillinger

Indsend Ny Stilling

Backend Softwareingeniør

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Tide in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹4,852,399. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Tide for Softwareingeniør rollen in India er ₹3,388,029.

