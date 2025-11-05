Virksomhedsoversigt
Tide
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Rekrutterer

  • Alle Rekrutterer Lønninger

Tide Rekrutterer Lønninger

Den gennemsnitlige Rekrutterer samlede kompensation in Romania hos Tide spænder fra RON 151K til RON 211K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Tide's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

RON 163K - RON 190K
Romania
Almindeligt Interval
Muligt Interval
RON 151KRON 163KRON 190KRON 211K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Vi behøver kun 3 flere Rekrutterer indberetningers hos Tide for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

💰 Se Alle Lønninger

💪 Bidrag Din Løn

Block logo
+RON 256K
Robinhood logo
+RON 393K
Stripe logo
+RON 88.3K
Datadog logo
+RON 155K
Verily logo
+RON 97.1K
Don't get lowballed

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tide er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Rekrutterer tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Rekrutterer hos Tide in Romania ligger på en årlig samlet kompensation på RON 211,271. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Tide for Rekrutterer rollen in Romania er RON 150,908.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Tide

Relaterede virksomheder

  • Uber
  • Netflix
  • Amazon
  • Roblox
  • Databricks
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer