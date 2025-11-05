Virksomhedsoversigt
Tide
Tide Produktdesigner Lønninger

Den gennemsnitlige Produktdesigner samlede kompensation in United Kingdom hos Tide spænder fra £38.7K til £55K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Tide's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

£43.8K - £49.9K
United Kingdom
Almindeligt Interval
Muligt Interval
£38.7K£43.8K£49.9K£55K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Tide er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktdesigner hos Tide in United Kingdom ligger på en årlig samlet kompensation på £55,006. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Tide for Produktdesigner rollen in United Kingdom er £38,690.

