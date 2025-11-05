Den gennemsnitlige Data Science Manager samlede kompensation in India hos Tide spænder fra ₹7.67M til ₹10.73M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Tide's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025
Gennemsnitlig Samlet Kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Tide er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)