Den gennemsnitlige Produktmanager kompensationspakke in India hos TIAA udgør i alt ₹2.77M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for TIAA's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/4/2025

Median Pakke
company icon
TIAA
Senior Associate
Pune, MH, India
Total per år
₹2.77M
Niveau
Senior Associate
Grundløn
₹2.77M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
9 År
Hvad er karriereniveauerne hos TIAA?
Seneste Lønindsendelser
Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktmanager hos TIAA in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹5,578,495. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos TIAA for Produktmanager rollen in India er ₹2,768,110.

