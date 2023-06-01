ThriveDX Lønninger

Virksomhedsoversigt
ThriveDX's løn spænder fra $49,750 i samlet kompensation om året for en Information Technologist (IT) i den lave ende til $150,596 for en Salgsingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos ThriveDX. Sidst opdateret: 10/15/2025

Information Technologist (IT)
$49.8K
Produktleder
$89.9K
Salgsingeniør
$151K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Software Ingeniør
$119K
Den højest betalte rolle rapporteret hos ThriveDX er Salgsingeniør at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $150,596. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos ThriveDX er $104,629.

