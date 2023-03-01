Virksomhedsoversigt
ThousandEyes
ThousandEyes Lønninger

ThousandEyes's løn spænder fra $38,997 i samlet kompensation om året for en Kundesucces i den lave ende til $673,891 for en Salg i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos ThousandEyes. Sidst opdateret: 11/16/2025

Don't get lowballed
Softwareingeniør
Median $237K
Kundesucces
$39K
Produktdesigner
$279K

Produktmanager
$412K
Salg
$674K
Optjeningsplan

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

34%

ÅR 3

Hos ThousandEyes er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33% optjenes i 1st-ÅR (33.00% årligt)

  • 33% optjenes i 2nd-ÅR (11.00% pr. periode)

  • 34% optjenes i 3rd-ÅR (11.33% pr. periode)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos ThousandEyes er Salg at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $673,891. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos ThousandEyes er $279,098.

