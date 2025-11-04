Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Softwareingeniørmanager samlede kompensation in India hos ThoughtSpot spænder fra ₹10.74M til ₹15.64M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for ThoughtSpot's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/4/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

₹12.33M - ₹14.05M
India
Almindeligt Interval
Muligt Interval
₹10.74M₹12.33M₹14.05M₹15.64M
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos ThoughtSpot er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniørmanager hos ThoughtSpot in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹15,641,891. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos ThoughtSpot for Softwareingeniørmanager rollen in India er ₹10,737,230.

Andre ressourcer