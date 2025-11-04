Virksomhedsoversigt
ThoughtSpot
ThoughtSpot Cybersikkerhedsanalytiker Lønninger

Den gennemsnitlige Cybersikkerhedsanalytiker samlede kompensation hos ThoughtSpot spænder fra ₹7.93M til ₹11.11M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for ThoughtSpot's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/4/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

₹8.59M - ₹9.99M
India
Almindeligt Interval
Muligt Interval
₹7.93M₹8.59M₹9.99M₹11.11M
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos ThoughtSpot er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Cybersikkerhedsanalytiker hos ThoughtSpot ligger på en årlig samlet kompensation på ₹11,107,064. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos ThoughtSpot for Cybersikkerhedsanalytiker rollen er ₹7,933,617.

