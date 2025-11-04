Virksomhedsoversigt
ThoughtSpot
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Salg

  • Alle Salg Lønninger

ThoughtSpot Salg Lønninger

Den gennemsnitlige Salg samlede kompensation in United States hos ThoughtSpot spænder fra $270K til $384K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for ThoughtSpot's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/4/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$306K - $348K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$270K$306K$348K$384K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Vi behøver kun 3 flere Salg indberetningers hos ThoughtSpot for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

💰 Se Alle Lønninger

💪 Bidrag Din Løn

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos ThoughtSpot er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Salg tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Salg hos ThoughtSpot in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $383,500. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos ThoughtSpot for Salg rollen in United States er $269,750.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for ThoughtSpot

Relaterede virksomheder

  • Infoblox
  • GridPoint
  • ZOLL Data Systems
  • Mastercard
  • Proofpoint
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer