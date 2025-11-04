Virksomhedsoversigt
ThoughtSpot
ThoughtSpot Marketing Lønninger

Den gennemsnitlige Marketing kompensationspakke in United States hos ThoughtSpot udgør i alt $148K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for ThoughtSpot's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/4/2025

Median Pakke
company icon
ThoughtSpot
Product Marketing Manager
Seattle, WA
Total per år
$148K
Niveau
Junior
Grundløn
$125K
Stock (/yr)
$23K
Bonus
$0
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
2 År
Hvad er karriereniveauerne hos ThoughtSpot?
Seneste Lønindsendelser
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos ThoughtSpot er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Marketing hos ThoughtSpot in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $227,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos ThoughtSpot for Marketing rollen in United States er $125,000.

