Den gennemsnitlige Forretningsanalytiker samlede kompensation in United States hos ThoughtSpot spænder fra $176K til $250K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for ThoughtSpot's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/4/2025
Gennemsnitlig Samlet Kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos ThoughtSpot er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)