ThoughtSpot
ThoughtSpot Lønninger

ThoughtSpot's løn spænder fra $12,271 i samlet kompensation om året for en Rekrutterer i den lave ende til $326,625 for en Salg i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos ThoughtSpot. Sidst opdateret: 11/16/2025

Softwareingeniør
MTS 2 $39.5K
MTS 3 $39.5K
MTS 4 $56.7K
Senior MTS $102K
Staff Engineer $138K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Marketing
Median $148K
Forretningsanalytiker
$213K

Virksomhedsudvikling
$159K
Dataanalytiker
$133K
Informationsteknolog (IT)
$49.8K
Produktdesigner
$30.9K
Produktmanager
$110K
Rekrutterer
$12.3K
Salg
$327K
Cybersikkerhedsanalytiker
$107K
Softwareingeniørmanager
$152K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos ThoughtSpot er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos ThoughtSpot er Salg at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $326,625. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos ThoughtSpot er $108,845.

