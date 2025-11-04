Virksomhedsoversigt
Thought Machine
Thought Machine Softwareingeniørmanager Lønninger

Den gennemsnitlige Softwareingeniørmanager kompensationspakke in United Kingdom hos Thought Machine udgør i alt £181K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Thought Machine's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/4/2025

Median Pakke
company icon
Thought Machine
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Total per år
£181K
Niveau
M3
Grundløn
£142K
Stock (/yr)
£28.9K
Bonus
£9.6K
År i virksomheden
5 År
Års erfaring
10 År
Hvad er karriereniveauerne hos Thought Machine?
Seneste Lønindsendelser
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Thought Machine er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniørmanager hos Thought Machine in United Kingdom ligger på en årlig samlet kompensation på £192,195. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Thought Machine for Softwareingeniørmanager rollen in United Kingdom er £142,356.

