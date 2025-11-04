Virksomhedsoversigt
Thought Machine
Thought Machine Rekrutterer Lønninger

Den gennemsnitlige Rekrutterer samlede kompensation in United Kingdom hos Thought Machine spænder fra £56.6K til £77.2K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Thought Machine's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/4/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

£60.6K - £73.2K
United Kingdom
Almindeligt Interval
Muligt Interval
£56.6K£60.6K£73.2K£77.2K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Thought Machine er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Rekrutterer hos Thought Machine in United Kingdom ligger på en årlig samlet kompensation på £77,194. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Thought Machine for Rekrutterer rollen in United Kingdom er £56,565.

