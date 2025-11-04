Virksomhedsoversigt
Thought Machine
Thought Machine Produktmanager Lønninger

Produktmanager kompensation in United Kingdom hos Thought Machine udgør i alt £105K pr. year for IC2. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United Kingdom udgør i alt £83.5K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Thought Machine's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/4/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
IC1
Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£105K
£105K
£0
£0
IC3
Senior Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC4
Principal Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Thought Machine er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktmanager hos Thought Machine in United Kingdom ligger på en årlig samlet kompensation på £186,177. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Thought Machine for Produktmanager rollen in United Kingdom er £83,540.

Andre ressourcer