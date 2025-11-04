Den gennemsnitlige Kundesucces samlede kompensation in United Kingdom hos Thought Machine spænder fra £112K til £159K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Thought Machine's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/4/2025
Gennemsnitlig Samlet Kompensation
Hos Thought Machine er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)