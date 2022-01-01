Virksomhedsoversigt
Thought Machine
Thought Machine Lønninger

Thought Machine's løn spænder fra $77,555 i samlet kompensation om året for en Softwareingeniør i den lave ende til $237,936 for en Softwareingeniørmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Thought Machine. Sidst opdateret: 11/16/2025

Softwareingeniør
IC1 $77.6K
IC2 $131K
IC3 $177K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Softwareingeniørmanager
Median $238K
Teknisk programmanager
Median $161K

Produktmanager
Median $110K
Kundesucces
$182K
Rekrutterer
$88K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Thought Machine er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Thought Machine er Softwareingeniørmanager med en årlig samlet kompensation på $237,936. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Thought Machine er $145,990.

