Thomson Reuters Lønninger

Thomson Reuters's løn spænder fra $6,509 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $385,000 for en Salg i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Thomson Reuters. Sidst opdateret: 9/20/2025

$160K

Software Ingeniør
TR7 $7.3K
TR6 $26.6K
TR5 $24.5K
TR4 $29.3K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Produktleder
Product Manager $102K
Director $169K
Produktdesigner
Median $90.3K

UX Designer

Data Scientist
Median $87.1K
Salg
Median $385K
Software Engineering Leder
Median $233K
UX Researcher
Median $63.7K
Human Resources
Median $372K
Forretningsdrift
$159K
Forretningsanalytiker
$24.6K
Forretningsudvikling
$122K
Stabschef
$164K
Kundeservice
$6.5K
Dataanalytiker
$17.4K
Data Science Leder
$127K
Finansanalytiker
$7.5K
IT-teknolog
$16.8K
Juridisk
$118K
Ledelseskonsulent
$96.7K
Marketing
$76.4K
Projektleder
$124K
Salgsingeniør
$112K
Cybersikkerhedsanalytiker
$122K
Løsningsarkitekt
$122K
Teknisk Skribent
$17.5K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Thomson Reuters er Salg med en årlig samlet kompensation på $385,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Thomson Reuters er $96,714.

Andre ressourcer