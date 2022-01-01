Thomson Reuters Lønninger

Thomson Reuters's løn spænder fra $6,509 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $385,000 for en Salg i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Thomson Reuters . Sidst opdateret: 9/20/2025