Thinkific
Thinkific Lønninger

Thinkific's løn spænder fra $66,637 i samlet kompensation om året for en Rekrutterer i den lave ende til $150,565 for en Softwareingeniørmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Thinkific. Sidst opdateret: 11/15/2025

Produktmanager
Median $103K
Softwareingeniør
Median $108K

Full-Stack Softwareingeniør

Forretningsanalytiker
$108K

Kundeservice
$75.4K
Marketingoperationer
$73K
Produktdesigner
$139K
Rekrutterer
$66.6K
Softwareingeniørmanager
$151K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Thinkific er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Thinkific er Softwareingeniørmanager at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $150,565. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Thinkific er $105,321.

