THINK Surgical Lønninger

THINK Surgical's løn spænder fra $71,244 i samlet kompensation om året for en Biomedicinsk ingeniør i den lave ende til $165,825 for en Produktdesignmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos THINK Surgical . Sidst opdateret: 11/15/2025