The Stepstone Group Lønninger

The Stepstone Group's løn spænder fra $52,462 i samlet kompensation om året for en Salg i den lave ende til $184,677 for en Data Science Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos The Stepstone Group . Sidst opdateret: 9/2/2025