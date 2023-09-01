Virksomhedsoversigt
The ODP Corporation
The ODP Corporation Lønninger

The ODP Corporation's løn spænder fra $139,300 i samlet kompensation om året for en Salg i den lave ende til $190,950 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos The ODP Corporation. Sidst opdateret: 9/2/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $171K
Salg
$139K
Software Engineering Leder
$191K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
OSS

De best betaalde functie gerapporteerd bij The ODP Corporation is Software Engineering Leder at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $190,950. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij The ODP Corporation is $171,000.

