The Clorox Company
The Clorox Company Lønninger

The Clorox Company's løn spænder fra $109,450 i samlet kompensation om året for en Revisor i den lave ende til $236,640 for en Human Resources i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos The Clorox Company. Sidst opdateret: 9/1/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $121K
Revisor
$109K
Forretningsudvikling
$161K

Kundeservice
$117K
Data Science Leder
$172K
Human Resources
$237K
IT-teknolog
$131K
Salg
Median $165K
Løsningsarkitekt
Median $190K
Venturekapitalist
$130K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos The Clorox Company er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

OSS

The highest paying role reported at The Clorox Company is Human Resources at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $236,640. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at The Clorox Company is $146,265.

