The Boring Company Lønninger

The Boring Company's løn spænder fra $89,550 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $230,000 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos The Boring Company. Sidst opdateret: 9/1/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $230K

Full-Stack Softwareingeniør

Maskiningeniør
Median $90K
Data Scientist
$149K

Hardware Ingeniør
$143K
Produktdesigner
$89.6K
Projektleder
$154K
Rekrutterer
$119K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos The Boring Company er Software Ingeniør med en årlig samlet kompensation på $230,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos The Boring Company er $142,811.

