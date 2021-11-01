The Boring Company Lønninger

The Boring Company's løn spænder fra $89,550 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $230,000 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos The Boring Company . Sidst opdateret: 9/1/2025