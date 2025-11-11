Virksomhedsoversigt
Tesla
Tesla Full-Stack Softwareingeniør Lønninger i Berlin Metropolitan Region

Full-Stack Softwareingeniør kompensation in Berlin Metropolitan Region hos Tesla spænder fra €79K pr. year for P2 til €95K pr. year for P3. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Berlin Metropolitan Region udgør i alt €81K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Tesla's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/11/2025

Gennemsnit Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
P1
Associate Engineer(Entry Level)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Engineer
€79K
€70.4K
€8K
€662.1
P3
Senior Engineer
€95K
€83.1K
€11.9K
€0
P4
Staff Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Tesla er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Full-Stack Softwareingeniør hos Tesla in Berlin Metropolitan Region ligger på en årlig samlet kompensation på €112,767. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Tesla for Full-Stack Softwareingeniør rollen in Berlin Metropolitan Region er €77,914.

Andre ressourcer