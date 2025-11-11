Tesla UX Designer Lønninger i United States

UX Designer kompensation in United States hos Tesla spænder fra $135K pr. year for P1 til $430K pr. year for P4. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $180K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Tesla's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/11/2025

Niveau Navn Total Grundløn Aktier ( /yr ) Bonus P1 Associate Product Designer $135K $108K $26.7K $0 P2 Product Designer $130K $120K $10K $0 P3 Senior Product Designer $179K $154K $25.3K $0 P4 Staff Product Designer $430K $186K $244K $0 Se 2 Flere Niveauer

Optjeningsplan Primær Alternativ 1 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietype RSU Hos Tesla er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan: 25 % optjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årligt )

25 % optjenes i 2nd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % optjenes i 3rd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % optjenes i 4th - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis ) Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU. 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietype RSU Hos Tesla er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan: 25 % optjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årligt )

25 % optjenes i 2nd - ÅR ( 2.08 % månedligt )

25 % optjenes i 3rd - ÅR ( 2.08 % månedligt )

25 % optjenes i 4th - ÅR ( 2.08 % månedligt ) Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

Hvad er optjeningsplanen hos Tesla ?

