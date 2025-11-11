Tesla Designingeniør Lønninger

Designingeniør kompensation in United States hos Tesla spænder fra $89.1K pr. year for P1 til $353K pr. year for P4. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $171K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Tesla's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/11/2025

Niveau Navn Total Grundløn Aktier ( /yr ) Bonus P1 Associate Engineer $89.1K $89.1K $0 $0 P2 Engineer $155K $124K $27.3K $3.3K P3 Senior Engineer $199K $152K $46.2K $0 P4 Staff Engineer $353K $198K $155K $0 Se 2 Flere Niveauer

Seneste Lønindsendelser

Virksomhed Lokation | Dato Niveau Mærke Års Erfaring Total / I Virksomheden Total Kompensation ( USD ) Grundløn | Aktier (år) | Bonus

Optjeningsplan Primær Alternativ 1 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietype RSU Hos Tesla er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan: 25 % optjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årligt )

25 % optjenes i 2nd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % optjenes i 3rd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25 % optjenes i 2nd - ÅR ( 2.08 % månedligt )

25 % optjenes i 3rd - ÅR ( 2.08 % månedligt )

25 % optjenes i 4th - ÅR ( 2.08 % månedligt ) Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

Hvad er optjeningsplanen hos Tesla ?

