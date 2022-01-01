Virksomhedskatalog
Tesco
Tesco Lønninger

Tescos løninterval spænder fra $6,071 i total kompensation årligt for en HR i den nedre ende til $160,217 for en Produktdesigner i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Tesco. Sidst opdateret: 8/16/2025

$160K

Softwareingeniør
Software Engineer 1 $28.5K
Software Engineer 2 $53.5K
Software Engineer 3 $97K

Backend softwareingeniør

Fuld stakk softwareingeniør

Dataingeniør

Software Engineering Leder
Median $104K
Produktchef
WL1 $50.4K
WL2 $92.6K
WL2 $115K

Datascientist
Median $91.3K
Teknisk programleder
Median $48.2K
Administrativ assistent
Median $30.8K
Salg
Median $31.8K
Revisor
$44.1K

Teknisk revisor

Forretningsudvikling
$100K
Copywriter
$38.5K
Kundeservice
$32K
Dataanalytiker
$63.7K
Data Science Leder
$64.2K
Finansanalytiker
$137K
Grafisk designer
$121K
HR
$6.1K
IT-specialist
$78.2K
Juridisk
$33.7K
Managementkonsulent
$85.6K
Produktdesigner
$160K
Rekrutteringskonsulent
$47.8K
Ofte stillede spørgsmål

El rol con mayor salario reportado en Tesco es Produktdesigner at the Common Range Average level con una compensación total anual de $160,217. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Tesco es $63,729.

