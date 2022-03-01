Virksomhedskatalog
Tencent Holdings
Tencent Holdings Lønninger

Tencent Holdingss løninterval spænder fra $43,084 i total kompensation årligt for en Forretningsanalytiker i den nedre ende til $666,650 for en IT-specialist i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Tencent Holdings. Sidst opdateret: 8/16/2025

$160K

Forretningsanalytiker
$43.1K
Forretningsudvikling
$108K
Datascientist
$63.5K

IT-specialist
$667K
Juridisk
$301K
Partnermanager
$158K
Produktchef
$55.9K
Softwareingeniør
$102K
Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Tencent Holdings er IT-specialist at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $666,650. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Tencent Holdings er $104,824.

