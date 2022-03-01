Tencent Holdings Lønninger

Tencent Holdingss løninterval spænder fra $43,084 i total kompensation årligt for en Forretningsanalytiker i den nedre ende til $666,650 for en IT-specialist i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Tencent Holdings . Sidst opdateret: 8/16/2025