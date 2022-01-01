Tenable Lønninger

Tenables løninterval spænder fra $43,447 i total kompensation årligt for en Datascientist i den nedre ende til $487,775 for en Produktchef i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Tenable . Sidst opdateret: 8/16/2025