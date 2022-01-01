Virksomhedskatalog
Tenable
Tenable Lønninger

Tenables løninterval spænder fra $43,447 i total kompensation årligt for en Datascientist i den nedre ende til $487,775 for en Produktchef i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Tenable. Sidst opdateret: 8/16/2025

$160K

Produktchef
Senior Product Manager $296K
Principal Product Manager $488K
Softwareingeniør
Median $149K

Fuld stakk softwareingeniør

Salg
Median $170K

Kundesucces
$214K
Datascientist
$43.4K
IT-specialist
$83.6K
Marketing-drift
$67.3K
Produktdesigner
$127K
Rekrutteringskonsulent
$140K
Software Engineering Leder
$205K
Løsningsarkitekt
$276K
Vesting-plan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Tenable er RSUs underlagt en 4-årig vesting-plan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Tenable er Produktchef at the Principal Product Manager level med en årlig samlet kompensation på $487,775. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Tenable er $159,516.

