Templafy Lønninger

Templafys løninterval spænder fra $68,559 i total kompensation årligt for en Rekrutteringskonsulent i den nedre ende til $155,775 for en Technical Account Manager i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Templafy. Sidst opdateret: 8/15/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $85.9K
Produktchef
$106K
Projektleder
$70.3K

Rekrutteringskonsulent
$68.6K
Technical Account Manager
$156K
Teknisk programleder
$153K
Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Templafy er Technical Account Manager at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $155,775. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Templafy er $95,901.

Andre ressourcer