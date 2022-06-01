Templafy Lønninger

Templafys løninterval spænder fra $68,559 i total kompensation årligt for en Rekrutteringskonsulent i den nedre ende til $155,775 for en Technical Account Manager i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Templafy . Sidst opdateret: 8/15/2025