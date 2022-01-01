Virksomhedskatalog
Temasek
Temasek Lønninger

Temaseks løninterval spænder fra $10,612 i total kompensation årligt for en Kundeservice-drift i den nedre ende til $218,900 for en IT-specialist i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Temasek. Sidst opdateret: 8/15/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $74.8K

Fuld stakk softwareingeniør

Datascientist
Median $112K
Kundeservice-drift
$10.6K

Dataanalytiker
$63.7K
Finansanalytiker
$192K
Hardwareingeniør
$54.4K
IT-specialist
$219K
Produktchef
$31.3K
Projektleder
$29.9K
Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Temasek er IT-specialist at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $218,900. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Temasek er $63,701.

Andre ressourcer