TELUS Lønninger

TELUSs løninterval spænder fra $10,107 i total kompensation årligt for en Kundeservice i den nedre ende til $135,281 for en Softwareingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos TELUS . Sidst opdateret: 8/15/2025