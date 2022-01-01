Virksomhedskatalog
TELUS
TELUS Lønninger

TELUSs løninterval spænder fra $10,107 i total kompensation årligt for en Kundeservice i den nedre ende til $135,281 for en Softwareingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos TELUS. Sidst opdateret: 8/15/2025

$160K

Softwareingeniør
L1 $62.3K
L2 $73.5K
L3 $83.4K
L4 $90.9K
L5 $129K
L6 $135K

Quality Assurance (QA) softwareingeniør

Backend softwareingeniør

Fuld stakk softwareingeniør

Machine learning-ingeniør

DevOps-ingeniør

Produktchef
L1 $76K
L2 $69.6K
L3 $90.5K
L4 $106K
L5 $174K
L6 $85.9K
Produktdesigner
L2 $68.5K
L3 $68.2K
L4 $86.3K

UX-designer

Datascientist
L2 $87.5K
L3 $92.4K
L4 $87K
L5 $102K
Software Engineering Leder
L4 $114K
L5 $97.6K
Marketing
L1 $56.1K
L2 $66.5K
Programleder
Median $85K
Forretningsanalytiker
Median $56.2K
Cybersikkerhedsanalytiker
Median $76.8K
Dataanalytiker
Median $37.1K
Data Science Leder
Median $110K
Løsningsarkitekt
Median $129K

Dataarkitekt

Managementkonsulent
Median $95.6K
Forretningsdrift
$101K
Forretningsdriftsleder
$96.9K
Forretningsudvikling
$99.3K
Stabschef
$92.6K
Copywriter
$88.4K
Kundeservice
$10.1K
Finansanalytiker
$76.8K
Hardwareingeniør
$75.2K
HR
$66.4K
IT-specialist
$11.6K
Marketing-drift
$104K
Maskiningeniør
$72.9K
Produktdesign Manager
$107K
Projektleder
$14.5K
Salg
$55.4K
Teknisk programleder
$89.6K
Tillid og sikkerhed
$41.7K
UX-forsker
$88.2K
Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos TELUS er Softwareingeniør at the L6 level med en årlig samlet kompensation på $135,281. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos TELUS er $86,649.

