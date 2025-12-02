Virksomhedsoversigt
Teladoc Health
Teladoc Health Kundeservice Lønninger

Den gennemsnitlige Kundeservice samlede kompensation in United States hos Teladoc Health spænder fra $41.4K til $57.9K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Teladoc Health's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/2/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$44.9K - $54.4K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$41.4K$44.9K$54.4K$57.9K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Teladoc Health er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33% optjenes i 1st-ÅR (33.00% årligt)

  • 33% optjenes i 2nd-ÅR (33.00% årligt)

  • 33% optjenes i 3rd-ÅR (33.00% årligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Kundeservice hos Teladoc Health in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $57,907. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Teladoc Health for Kundeservice rollen in United States er $41,434.

