Virksomhedsoversigt
Teladoc Health
Teladoc Health Lønninger

Teladoc Health's løn spænder fra $49,670 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $305,000 for en Løsningsarkitekt i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Teladoc Health. Sidst opdateret: 9/1/2025

$160K

Software Ingeniør
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Data Scientist
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

Sundhedsinformatik

Produktleder
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

Software Engineering Leder
Median $270K
Produktdesigner
Median $163K

UX Designer

Løsningsarkitekt
Median $305K
Marketing
Median $98.8K
Kundeservice
$49.7K
Kundesucces
$109K
Rekrutterer
$199K
Salg
$294K
Teknisk Programleder
$204K
UX Researcher
$206K
Optjeningsplan

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Teladoc Health er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33% optjenes i 1st-ÅR (33.00% årligt)

  • 33% optjenes i 2nd-ÅR (33.00% årligt)

  • 33% optjenes i 3rd-ÅR (33.00% årligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Teladoc Health er Løsningsarkitekt med en årlig samlet kompensation på $305,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Teladoc Health er $178,333.

