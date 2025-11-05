Softwareingeniørmanager kompensation in Greater Bengaluru hos Tekion spænder fra ₹5.29M pr. year for L1 til ₹5.93M pr. year for L4. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Bengaluru udgør i alt ₹6.92M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Tekion's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L1
₹5.29M
₹5.29M
₹0
₹0
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹5.93M
₹4.17M
₹1.76M
₹0
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Tekion er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)