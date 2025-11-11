Virksomhedsoversigt
Tekion
Tekion Full-Stack Softwareingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Full-Stack Softwareingeniør kompensationspakke in India hos Tekion udgør i alt ₹4.18M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Tekion's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/11/2025

Median Pakke
company icon
Tekion
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total per år
₹4.18M
Niveau
L2
Grundløn
₹3.83M
Stock (/yr)
₹348K
Bonus
₹0
År i virksomheden
0 År
Års erfaring
3 År
Hvad er karriereniveauerne hos Tekion?
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Tekion er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Full-Stack Softwareingeniør hos Tekion in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹7,946,397. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Tekion for Full-Stack Softwareingeniør rollen in India er ₹3,838,289.

Andre ressourcer