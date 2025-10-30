Virksomhedsoversigt
Tejas Networks
Tejas Networks Hardwareingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Hardwareingeniør kompensationspakke in India hos Tejas Networks udgør i alt ₹1.11M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Tejas Networks's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/30/2025

Median Pakke
company icon
Tejas Networks
Hardware Engineer
Bengaluru, KA, India
Total per år
₹1.11M
Niveau
-
Grundløn
₹1.11M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i virksomheden
1 År
Års erfaring
1 År
Hvad er karriereniveauerne hos Tejas Networks?
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Bidrag

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Hardwareingeniør hos Tejas Networks in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹1,140,725. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Tejas Networks for Hardwareingeniør rollen in India er ₹1,110,316.

