TEGNA Lønninger

TEGNA's løn spænder fra $61,690 i samlet kompensation om året for en Finansanalytiker i den lave ende til $65,325 for en Softwareingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos TEGNA . Sidst opdateret: 11/23/2025