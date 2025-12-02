Virksomhedsoversigt
Tecno Mobile
Tecno Mobile Marketing Lønninger

Den gennemsnitlige Marketing samlede kompensation in Belarus hos Tecno Mobile spænder fra BYN 49.6K til BYN 69.1K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Tecno Mobile's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/2/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$17.2K - $20.3K
Belarus
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$16K$17.2K$20.3K$22.4K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Marketing hos Tecno Mobile in Belarus ligger på en årlig samlet kompensation på BYN 69,052. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Tecno Mobile for Marketing rollen in Belarus er BYN 49,576.

