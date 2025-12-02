Virksomhedsoversigt
Technology & Strategy
Technology & Strategy Ledelseskonsulent Lønninger

Den gennemsnitlige Ledelseskonsulent samlede kompensation in United Arab Emirates hos Technology & Strategy spænder fra AED 486K til AED 690K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Technology & Strategy's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/2/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$150K - $178K
United Arab Emirates
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$132K$150K$178K$188K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Hvad er karriereniveauerne hos Technology & Strategy?

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Ledelseskonsulent hos Technology & Strategy in United Arab Emirates ligger på en årlig samlet kompensation på AED 690,005. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Technology & Strategy for Ledelseskonsulent rollen in United Arab Emirates er AED 486,003.

