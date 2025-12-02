Virksomhedsoversigt
Technisys
Technisys Bogholder Lønninger

Den gennemsnitlige Bogholder samlede kompensation in Argentina hos Technisys spænder fra ARS 21.94M til ARS 30.04M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Technisys's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/2/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$18.1K - $21.4K
Argentina
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$16.7K$18.1K$21.4K$22.8K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Bidrag
Hvad er karriereniveauerne hos Technisys?

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Bogholder hos Technisys in Argentina ligger på en årlig samlet kompensation på ARS 30,037,102. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Technisys for Bogholder rollen in Argentina er ARS 21,940,144.

Andre ressourcer

