Tech Mahindra
Tech Mahindra Teknisk forfatter Lønninger

Den gennemsnitlige Teknisk forfatter samlede kompensation in Canada hos Tech Mahindra spænder fra CA$70K til CA$102K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Tech Mahindra's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/2/2025

$57.3K - $66.6K
Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Teknisk forfatter hos Tech Mahindra in Canada ligger på en årlig samlet kompensation på CA$101,645. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Tech Mahindra for Teknisk forfatter rollen in Canada er CA$70,041.

