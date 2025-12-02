Teknisk programmanager kompensation in United States hos Tech Mahindra spænder fra $138K pr. year for U2 til $125K pr. year for U3. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $150K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Tech Mahindra's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/2/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
U1
$ --
$ --
$ --
$ --
U2
$138K
$138K
$0
$0
U3
$125K
$125K
$0
$0
U4
$ --
$ --
$ --
$ --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
