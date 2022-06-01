Virksomhedsoversigt
Teachers Pay Teachers
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Teachers Pay Teachers Lønninger

Teachers Pay Teachers's løn spænder fra $180,000 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $220,000 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Teachers Pay Teachers. Sidst opdateret: 9/20/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Software Ingeniør
Median $200K

Full-Stack Softwareingeniør

Produktdesigner
Median $180K
Produktleder
Median $220K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Rekrutterer
$191K
Software Engineering Leder
$210K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Teachers Pay Teachers er Produktleder med en årlig samlet kompensation på $220,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Teachers Pay Teachers er $200,000.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Teachers Pay Teachers

Relaterede virksomheder

  • MasterClass
  • Skillshare
  • Udacity
  • Cambly
  • IXL Learning
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer