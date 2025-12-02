Virksomhedsoversigt
TE Connectivity
TE Connectivity
TE Connectivity Kemisk ingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Kemisk ingeniør samlede kompensation in Mexico hos TE Connectivity spænder fra MX$288K til MX$403K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for TE Connectivity's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/2/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$16.7K - $20.2K
Mexico
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$15.4K$16.7K$20.2K$21.5K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Kemisk ingeniør hos TE Connectivity in Mexico ligger på en årlig samlet kompensation på MX$403,198. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos TE Connectivity for Kemisk ingeniør rollen in Mexico er MX$288,495.

Andre ressourcer

