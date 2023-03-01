TDCX Lønninger

TDCX's løn spænder fra $11,390 i samlet kompensation om året for en Rekrutterer i den lave ende til $42,870 for en Salg i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos TDCX . Sidst opdateret: 9/20/2025